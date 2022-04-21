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***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

21.04.2022 18:19
***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler


***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR

21.04.2022
600 1.932,00 300 987,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022760


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 711.710 % 9,97  
DAGHL 25,64 7.674.271 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.944.909 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.900.268 % 9,64  
TIRE 13,56 161.655.841 % 7,28  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,7345 14,7425 % 0,27  
Euro 15,8980 15,9144 % -0,22  
Sterlin 18,8879 18,9826 % -1,10  
Frank 15,3256 15,4179 % -0,22  
Riyal 3,9191 3,9387 % 0,26  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 -18,92  
Altın Gr. 916 916 -6,43  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 -0,46  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,19  
B. Petrol 106 106 -2,01  
Seans Raporu 17:59
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