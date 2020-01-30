***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.01.2020 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
30.01.2020 1.000 1.857,50 1.000 1.905,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815635
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,67
|Açılış
|: 303,74
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8003
|7,8394
|% 0,92
|
|Frank
|6,1424
|6,1794
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,24
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|-1,32
|