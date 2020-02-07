***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.02.2020 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.02.2020 250 477,50 250 482,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817721
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0384
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05303,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,36
|Açılış
|: 303,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7770
|7,8160
|% 0,78
|
|Frank
|6,1490
|6,1860
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6023
|1,6103
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|4,05
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|-0,42
|
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