***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.03.2020 18:17
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.03.2020 250 380,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825097
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,0995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05325,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,48
|Açılış
|: 325,52
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9139
|7,9536
|% 0,16
|
|Frank
|6,4716
|6,5106
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6183
|1,6264
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-7,24
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,62
|45,62
|-4,37
|