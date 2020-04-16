***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.04.2020 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
16.04.2020 250 332,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838729
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9502
En Düşük
6,8896
18:057,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05384,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,24
|Açılış
|: 384,72
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% -0,22
|
|Frank
|7,1343
|7,1772
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8430
|1,8522
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|7,27
|
|Altın Gr.
|384
|384
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.529
|24,50
|
|Tam
|2.536
|2.602
|25,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|12,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,38
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,56
|27,56
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:59PNSUT
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