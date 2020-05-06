***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.05.2020 18:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.05.2020 250 465,00 250 470,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843115
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,38
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.185.637
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|336.640.032
|% -8,94
|
|DEVA
|14,62
|54.707.774
|% -8,80
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,60
|24.703.950
|% -7,86
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|650.434.028
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|516.702.844
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|304.667.796
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,57
|381.521.087
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,10
|268.019.463
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8627
|8,9072
|% 0,97
|
|Frank
|7,3438
|7,3881
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9092
|1,9187
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-15,41
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,80
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|