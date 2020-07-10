***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.07.2020 18:24
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.07.2020 1.250 2.320,00 1.250 2.387,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859098
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,77
|Açılış
|: 396,18
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6450
|8,6883
|% 0,22
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,39
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-0,40
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-0,30
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,20
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|0,52
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