***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.09.2020 18:24
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
21.09.2020 1.500 3.510,00 2.750 6.442,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876059
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0774
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05466,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -7,22
|Açılış
|: 466,71
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6246
|7,6320
|% 1,01
|
|Euro
|8,9523
|8,9667
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7280
|9,7767
|% -0,02
|
|Frank
|8,2915
|8,3415
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0275
|2,0377
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-47,11
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-7,60
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,25
|41,25
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
-
17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
-
17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem