***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.09.2020 18:32
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.09.2020 2.267 5.807,89 2.250 5.832,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876593
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0779
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,8981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0780
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,69
|Açılış
|: 458,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6191
|7,6230
|% -1,01
|
|Euro
|8,8901
|8,8981
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6843
|9,7329
|% -0,93
|
|Frank
|8,1988
|8,2482
|% -1,29
|
|Riyal
|2,0276
|2,0378
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|6,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP