***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.10.2020 18:49
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.10.2020 3.000 8.877,50 2.507 7.558,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881260
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,2971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0360
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,64
|Açılış
|: 481,96
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9161
|7,9220
|% 0,42
|
|Euro
|9,2920
|9,2971
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,2383
|10,2897
|% -0,34
|
|Frank
|8,6196
|8,6716
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1045
|2,1151
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-27,69
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,19
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|