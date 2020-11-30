***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.11.2020 18:21
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR 4.505,00 1.750 6.115,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890618
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05445,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,33
|Açılış
|: 445,22
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.220
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8132
|7,8208
|% 0,09
|
|Euro
|9,3674
|9,3774
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4022
|10,4543
|% 0,43
|
|Frank
|8,5998
|8,6517
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0739
|2,0843
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,61
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,92
|47,92
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem