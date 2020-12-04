***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.12.2020 18:49
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
04.12.2020 2.410 10.649,20 3.000 13.355,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891518
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05461,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8124
|7,8172
|% 0,58
|
|Euro
|9,4882
|9,4979
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5186
|10,5714
|% 0,91
|
|Frank
|8,7492
|8,8019
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0793
|2,0898
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-8,90
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,12
|49,12
|0,41
|