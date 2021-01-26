***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.01.2021 20:30
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
26.01.2021 500 1.887,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904535
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0666
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05438,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,71
|Açılış
|: 438,08
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3457
|% -0,80
|
|Euro
|8,9262
|8,9332
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0684
|10,1189
|% -0,22
|
|Frank
|8,2546
|8,3043
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9547
|1,9645
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,26
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,16
|