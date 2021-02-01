***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.02.2021 19:11
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
01.02.2021 250 925,00 250 945,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906794
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -0,1456
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1551
18:058,6580
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -0,2274
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6382
18:05429,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,83
|Açılış
|: 429,64
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1663
|7,1737
|% -1,99
|
|Euro
|8,6481
|8,6580
|% -2,56
|
|Sterlin
|9,7713
|9,8203
|% -2,25
|
|Frank
|7,9608
|8,0087
|% -2,73
|
|Riyal
|1,9049
|1,9145
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|20,72
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,82
|28,86
|1,95
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,25
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|0,82
|