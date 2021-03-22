***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.03.2021 18:56
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
22.03.2021 1.250 4.712,50 1.250 4.760,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919825
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1417
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2066
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05439,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,91
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9190
|7,9236
|% 1,82
|
|Euro
|9,4266
|9,4657
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,8483
|10,9027
|% 1,07
|
|Frank
|8,4412
|8,4921
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1019
|2,1125
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-11,27
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-3,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem