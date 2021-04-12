***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.04.2021 18:34
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.04.2021 2.250 10.612,50 750 3.580,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926941
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,86
|Açılış
|: 455,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1224
|8,1246
|% -0,31
|
|Euro
|9,7107
|9,7208
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1362
|11,1921
|% -0,27
|
|Frank
|8,7883
|8,8413
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1596
|2,1704
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|12,05
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,90
|63,90
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
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17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
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17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
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17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem