***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2021 19:30
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
04.06.2021 1.250 7.275,00 750 4.405,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940281
BIST
11:001.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.446
En Düşük
1.433
11:008,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6912
En Düşük
8,6256
11:0010,4968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
10,5685
En Düşük
10,4921
11:00523,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,56
|Açılış
|: 523,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
523,00
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ATATP
|29,04
|8.659.728
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,18
|7.809.067
|% 7,46
|
|CANTE
|8,02
|29.063.898
|% 6,37
|
|RODRG
|16,49
|1.216.624
|% 5,98
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|METUR
|22,50
|15.193.785
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.499,90
|1.244.699
|% -7,10
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|ERBOS
|93,20
|42.914.849
|% -4,26
|
|GARAN
|8,21
|502.246.444
|% 1,36
|
|THYAO
|14,21
|462.197.831
|% 1,21
|
|SISE
|8,15
|220.067.415
|% 0,99
|
|ASELS
|15,46
|201.936.170
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,25
|174.424.982
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,25
|174.424.982
|% 1,81
|
|GARAN
|8,21
|502.246.444
|% 1,36
|
|TSKB
|1,38
|61.842.742
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,95
|77.909.059
|% 0,00
|
|BOBET
|4,46
|140.854.869
|% 5,44
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6242
|8,6272
|% -0,46
|
|Euro
|10,4922
|10,4968
|% -0,51
|
|Sterlin
|12,1744
|12,2354
|% -0,49
|
|Frank
|9,5690
|9,6267
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% -0,33
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,21
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|-0,40
|