***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.06.2021 19:25
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
09.06.2021 250 1.475,00 1.750 10.100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941538
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4254
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1645
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4183
18:0510,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1926
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2636
18:05512,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -8,70
|Açılış
|: 512,94
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4206
|8,4254
|% -1,92
|
|Euro
|10,2651
|10,2734
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8984
|11,9581
|% -1,56
|
|Frank
|9,3717
|9,4282
|% -1,87
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|6,12
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem