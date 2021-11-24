***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.11.2021 18:15
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.11.2021 - - 1.800 6.078,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979496
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1482
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1774
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05690,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 7,31
|Açılış
|: 690,84
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9860
|12,0358
|% 1,25
|
|Euro
|13,4437
|13,5071
|% 1,33
|
|Sterlin
|15,9604
|16,0404
|% 1,02
|
|Frank
|12,7819
|12,8589
|% 0,81
|
|Riyal
|3,1916
|3,2076
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,43
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,34
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem