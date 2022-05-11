***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2022 18:37
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0874
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1172
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
15,9698
18:05903,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,64
|Açılış
|: 903,94
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
901,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3860
|15,3893
|% 0,57
|
|Euro
|15,9807
|16,0168
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,7054
|18,7992
|% 0,09
|
|Frank
|15,2650
|15,3570
|% -0,45
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-28,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-6,24
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS