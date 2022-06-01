***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.06.2022 18:13
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
01.06.2022 445 1.535,25 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034043
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0747
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,8055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3095
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8055
En Düşük
17,4621
18:05988,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,40
|Açılış
|: 988,62
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,74
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4611
|16,4806
|% 0,54
|
|Euro
|17,7447
|17,8113
|% 1,80
|
|Sterlin
|20,6538
|20,7574
|% 1,22
|
|Frank
|17,1088
|17,2119
|% 0,94
|
|Riyal
|4,3781
|4,4001
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,56
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,52
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,28
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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