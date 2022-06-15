***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2022 18:37
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
15.06.2022 600 2.019,00 300 1.029,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037505
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0641
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3534
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3730
En Düşük
17,9707
18:051.027,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.027,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2849
|17,3018
|% 0,37
|
|Euro
|18,3147
|18,3730
|% 1,96
|
|Sterlin
|21,3074
|21,4143
|% 1,93
|
|Frank
|17,8278
|17,9352
|% 3,32
|
|Riyal
|4,5929
|4,6159
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,53
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.799
|6.927
|56,00
|
|Yarım
|3.338
|3.388
|27,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,16
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,45
|