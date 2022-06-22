***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2022 18:56
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
22.06.2022 - - 600 2.106,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038799
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0380
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.022,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.022,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3491
|17,3509
|% 0,06
|
|Euro
|18,2177
|18,2921
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1616
|21,2678
|% -0,07
|
|Frank
|17,9961
|18,1045
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,89
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.324
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında