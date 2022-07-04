***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.07.2022 18:33
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
04.07.2022 300 999,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041328
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1350
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1010
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05962,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,16
|Açılış
|: 962,61
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9336
|16,9361
|% 0,65
|
|Euro
|17,3846
|17,4341
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,1831
|20,2843
|% -0,50
|
|Frank
|17,4370
|17,5421
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5038
|4,5263
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-41,29
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-15,14
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.454
|6.577
|-49,00
|
|Yarım
|3.159
|3.216
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.607
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|-0,36
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,71
|