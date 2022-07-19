***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.07.2022 08:56
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.07.2022 300 948,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046147
BIST
11:402.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,70
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:4017,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0351
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:4018,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:40965,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,78
|Açılış
|: 965,46
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:40
|RHEAG
|1,98
|1.307.286
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|42.217.984
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.149.310
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.369.718
|% 9,70
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|GLRYH
|3,66
|84.538.190
|% -4,94
|
|PRDGS
|2,71
|18.420.506
|% -4,24
|
|KRSTL
|7,96
|8.204.249
|% -3,75
|
|KONYA
|1.268,20
|40.981.639
|% -3,64
|
|TUKAS
|14,96
|69.912.960
|% -3,23
|
|THYAO
|51,05
|1.272.406.603
|% -0,10
|
|SISE
|21,28
|967.704.310
|% 0,47
|
|HEKTS
|34,06
|500.866.063
|% 3,34
|
|EREGL
|28,08
|466.497.651
|% 1,37
|
|KCHOL
|34,92
|411.317.699
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,01
|249.549.568
|% -0,33
|
|TSKB
|2,27
|146.669.372
|% 2,71
|
|ODAS
|3,50
|167.651.928
|% 1,16
|
|KARSN
|7,57
|358.236.731
|% 3,27
|
|SISE
|21,28
|967.704.310
|% 0,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5850
|17,5947
|% 0,20
|
|Euro
|18,0148
|18,0295
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,0556
|21,1612
|% 0,29
|
|Frank
|18,0661
|18,1749
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,15
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,27
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.543
|6.598
|-33,00
|
|Yarım
|3.188
|3.225
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,27
|
Seans Raporu
11:40
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-
11:53MERKO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 581, 733 adet işlem
-
11:52KONKA
Yüzde 5.64 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 590 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 2, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 767.00 milyon TL de
-
11:51SMART
Yüzde 4.21 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 459, 294 adet işlem
-
11:50IDEAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 297 adet işlem