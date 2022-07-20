***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.07.2022 18:51
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
20.07.2022 2.442 8.409,54 2.400 8.343,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047058
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1143
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7562
En Düşük
17,5641
18:0518,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1646
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05976,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 16,50
|Açılış
|: 976,38
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7123
|17,7160
|% 0,65
|
|Euro
|18,0619
|18,0898
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,1348
|21,2408
|% 0,54
|
|Frank
|18,2180
|18,3278
|% 0,95
|
|Riyal
|4,7008
|4,7244
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|18,72
|
|Altın Gr.
|977
|977
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.631
|6.740
|132,00
|
|Yarım
|3.231
|3.297
|68,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.649
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem