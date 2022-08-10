***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.08.2022 18:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.08.2022 - - 300 1.035,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054292
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9547
En Düşük
17,9284
18:0518,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5699
En Düşük
18,5031
18:051.033,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.033,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.033,46
En Düşük
1.032,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9353
|17,9378
|% 0,00
|
|Euro
|18,4999
|18,5699
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,8311
|21,9406
|% -0,02
|
|Frank
|18,9872
|19,1015
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7640
|4,7878
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.791
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.905
|6.992
|8,00
|
|Yarım
|3.365
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,11
|