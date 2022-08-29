***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.08.2022 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
29.08.2022 - - 415 1.473,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058945
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0576
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.008,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,75
|Açılış
|: 1.008,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1702
|18,1879
|% -0,03
|
|Euro
|18,2207
|18,2366
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,1245
|21,2305
|% -0,46
|
|Frank
|18,5880
|18,7000
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8255
|4,8497
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-11,90
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.763
|6.831
|-39,00
|
|Yarım
|3.295
|3.340
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-5,21
|