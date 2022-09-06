***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2022 18:10
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.09.2022 - - 311 1.128,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060672
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1869
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2382
En Düşük
18,0019
18:051.005,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.005,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,76
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2217
|18,2315
|% -0,02
|
|Euro
|18,2121
|18,2307
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,9188
|21,0237
|% -0,07
|
|Frank
|18,5574
|18,6692
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|13,92
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.786
|6.879
|39,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|21,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|-3,83
|