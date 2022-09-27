***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.09.2022 18:14
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
27.09.2022 900 3.384,00 450 1.710,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065513
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0893
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3850
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0762
En Düşük
17,6326
18:05989,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 23,50
|Açılış
|: 989,41
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
990,31
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5284
|18,5378
|% 0,48
|
|Euro
|18,0472
|18,0749
|% 2,18
|
|Sterlin
|20,0983
|20,1991
|% 1,86
|
|Frank
|18,8995
|19,0134
|% 2,10
|
|Riyal
|4,9059
|4,9305
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|31,97
|
|Altın Gr.
|989
|989
|23,33
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.683
|6.797
|121,00
|
|Yarım
|3.252
|3.323
|60,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.661
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,37
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|2,90
|