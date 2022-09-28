***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.09.2022 18:11
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
28.09.2022 2.700 10.020,00 1.510 5.749,30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065770
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1483
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 986,88
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4611
|18,5019
|% -0,09
|
|Euro
|18,1149
|18,1681
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,3820
|20,4842
|% 1,47
|
|Frank
|18,7973
|18,9105
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9034
|4,9280
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|1,23
|
|Altın Gr.
|988
|988
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.634
|6.726
|-55,00
|
|Yarım
|3.228
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|-0,11
|