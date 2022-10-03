***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.10.2022 19:19
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
03.10.2022 1.500 5.631,00 1.704 6.449,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066856
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,3286
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5903
En Düşük
18,1735
18:051.029,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,96
|Açılış
|: 1.030,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5585
|18,5701
|% 0,11
|
|Euro
|18,5144
|18,5556
|% 1,80
|
|Sterlin
|21,2220
|21,3284
|% 1,35
|
|Frank
|18,8780
|18,9917
|% 1,40
|
|Riyal
|4,9241
|4,9488
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|24,66
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|17,39
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.972
|99,00
|
|Yarım
|3.348
|3.406
|49,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.704
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,63
|91,63
|2,77
|