***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.10.2022 18:13
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.10.2022 600 2.331,00 300 1.206,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071290
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1341
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05992,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,04
|Açılış
|: 992,75
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5310
|18,5587
|% -0,03
|
|Euro
|18,1196
|18,1582
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,8954
|21,0002
|% 1,69
|
|Frank
|18,4688
|18,5800
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-7,44
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.705
|6.787
|-6,00
|
|Yarım
|3.267
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.659
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de