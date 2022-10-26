***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.10.2022 18:12
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında
15:313.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -34,55
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3118,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3118,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0910
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:31993,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,87
|Açılış
|: 993,55
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:31
|FONET
|13,75
|135.660.797
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|LUKSK
|83,15
|28.010.581
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.155.341
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,58
|29.923.112
|% -6,90
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,20
|6.865.630.442
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,35
|2.529.840.623
|% -2,72
|
|PETKM
|13,61
|2.031.923.272
|% 1,80
|
|SISE
|33,42
|2.003.690.918
|% -1,71
|
|EREGL
|30,16
|1.794.246.882
|% -2,08
|
|TSKB
|3,09
|890.425.905
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,48
|1.244.304.152
|% -1,97
|
|SKBNK
|2,09
|361.567.156
|% 0,48
|
|AKBNK
|15,35
|2.529.840.623
|% -2,72
|
|PETKM
|13,61
|2.031.923.272
|% 1,80
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6168
|% 0,05
|
|Euro
|18,6671
|18,6794
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,4410
|21,5485
|% -0,57
|
|Frank
|18,6785
|18,7911
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,15
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-8,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.676
|6.733
|-35,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|0,52
|
Seans Raporu
15:31
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15:46HUNER
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15:43XU050
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