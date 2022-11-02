***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2022 18:16
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
02.11.2022 300 1.215,00 600 2.460,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076347
BIST
14:344.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 73,28
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:3418,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:3418,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:34988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,48
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:32
|MIATK
|83,15
|54.611.642
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.377.765
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.617.584
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,70
|450.943.287
|% 8,94
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,92
|132.124.708
|% -8,75
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,60
|7.212.130.902
|% 2,75
|
|EREGL
|32,76
|5.032.237.080
|% 8,19
|
|TUPRS
|428,20
|3.232.484.408
|% 5,08
|
|KRDMD
|12,69
|2.473.827.456
|% 4,79
|
|SASA
|143,80
|2.117.571.368
|% 5,81
|
|EKGYO
|4,62
|1.159.990.303
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,69
|2.473.827.456
|% 4,79
|
|EREGL
|32,76
|5.032.237.080
|% 8,19
|
|HALKB
|8,42
|1.032.895.240
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,77
|1.058.722.906
|% 0,80
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6216
|% 0,04
|
|Euro
|18,2442
|18,2548
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8110
|20,9154
|% 0,50
|
|Frank
|18,4207
|18,5317
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,05
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|21,94
|
|Altın Gr.
|990
|990
|14,45
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.624
|6.681
|47,00
|
|Yarım
|3.227
|3.268
|24,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,27
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|3,02
|