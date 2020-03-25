***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2020 18:33
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
25.03.2020
- - 250 207,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832204
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:057,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0751
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05335,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 335,83
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.171.728
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|BRKO
|0,24
|176.972
|% -4,00
|
|MTRYO
|4,83
|2.716.118
|% -3,98
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|PGSUS
|28,56
|168.916.011
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,15
|137.855.607
|% 0,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.171.728
|% 10,00
|
|TKNSA
|4,86
|83.908.672
|% 9,95
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|IHLGM
|0,77
|80.416.740
|% 2,67
|
|ADESE
|0,96
|65.204.393
|% 3,23
|
|AVOD
|1,67
|60.123.547
|% 0,60
|
|ULUUN
|4,50
|60.182.519
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5984
|7,6365
|% 1,03
|
|Frank
|6,5723
|6,6119
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-5,43
|
|Altın Gr.
|335
|336
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,05
|
|B. Petrol
|26,89
|26,89
|-0,26
|