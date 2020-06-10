***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.06.2020 18:49
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
10.06.2020
- - 250 395,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850558
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05374,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 374,80
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|BIZIM
|17,50
|454.506.142
|% -2,89
|
|TKFEN
|15,56
|449.956.596
|% 3,73
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|ODAS
|2,02
|333.917.383
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|140.966.714
|% 1,75
|
|TRGYO
|3,07
|351.527.320
|% 6,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6374
|8,6807
|% 0,18
|
|Frank
|7,1548
|7,1979
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,61
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.455
|-1,20
|
|Tam
|2.498
|2.522
|-4,90
|
|Yarım
|1.219
|1.229
|-0,60
|
|Çeyrek
|610
|616
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-0,45
|
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