***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2020 18:19
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
15.06.2020
250 422,50 250 420,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851274
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8640
En Düşük
6,8141
18:057,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0642
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,44
|Açılış
|: 378,92
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.296.728
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.102.484
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.288.611
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.306.944
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.773.804
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|491.142
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|255.493
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|698.684
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|937.880.175
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GARAN
|8,06
|690.279.689
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|688.246.451
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|466.164.292
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.926.376
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|263.764.432
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5877
|8,6307
|% 0,79
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.477
|-8,30
|
|Tam
|2.527
|2.545
|-8,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|