***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2020 19:06
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
06.07.2020
250 475,00 500 970,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855257
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,49
|Açılış
|: 393,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5468
|8,5896
|% 0,11
|
|Frank
|7,2630
|7,3067
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,55
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|16,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|16,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|8,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|