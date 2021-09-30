***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2021 18:16
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
30.09.2021
5.220 19.420,50 4.513 16.872,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965948
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05500,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,01
|Açılış
|: 500,74
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.185.128
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.508.952
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|54.081.715
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,64
|22.330.317
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.954.997
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|312.276.583
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|OYLUM
|8,76
|39.824.567
|% -6,21
|
|MERCN
|10,45
|32.046.333
|% -5,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|KIMMR
|3,44
|325.348.184
|% 7,17
|
|BIOEN
|29,82
|312.276.583
|% -9,96
|
|TEZOL
|14,90
|231.535.416
|% 1,43
|
|EDATA
|10,78
|181.414.947
|% -2,80
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.976.386
|% 1,46
|
|KIMMR
|3,44
|325.348.184
|% 7,17
|
|ADESE
|1,20
|23.448.849
|% -3,23
|
|GWIND
|3,89
|65.597.007
|% 2,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8666
|8,8702
|% -0,20
|
|Euro
|10,2817
|10,2927
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9749
|12,0350
|% 0,37
|
|Frank
|9,4974
|9,5546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3567
|2,3685
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|-0,17
|