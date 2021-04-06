***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.03.2021Tescil Tarihi06.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2021 - 10303AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.6 Nisan 2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924071BIST