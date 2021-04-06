***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 21:42
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2021
Tescil Tarihi
06.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2021 - 10303
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.
6 Nisan 2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924071
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6830
En Düşük
9,5657
18:05456,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,01
|Açılış
|: 456,01
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1296
|8,1318
|% 0,37
|
|Euro
|9,6500
|9,6674
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2097
|11,2660
|% -0,15
|
|Frank
|8,7004
|8,7528
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1619
|2,1728
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|15,30
|
|Altın Gr.
|456
|456
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL