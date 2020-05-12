***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.05.2020 18:50
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesiyle ilgi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844572
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9894
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0837
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,87
|Açılış
|: 384,16
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6223
|% -1,35
|
|Frank
|7,1962
|7,2396
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,45
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.517
|-20,70
|
|Tam
|2.542
|2.583
|-21,20
|
|Yarım
|1.241
|1.262
|-10,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,22
|
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