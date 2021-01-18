***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 18.01.2021 tarihli toplantısında, 1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4‘üncü ve " SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6‘ıncı maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903119BIST