***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.01.2021 20:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 18.01.2021 tarihli toplantısında, 1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4‘üncü ve " SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6‘ıncı maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903119
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|KONTR
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|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
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|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
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|INTEM
|55,00
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|% 10,00
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|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
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|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
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|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
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|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
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|BASCM
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|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
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|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
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|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4726
|7,4758
|% 0,23
|
|Euro
|9,0316
|9,0443
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,1319
|10,1827
|% 0,31
|
|Frank
|8,3640
|8,4144
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.837
|1.838
|11,86
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|54,76
|54,76
|-0,34
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
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17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
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17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
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17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
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17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem