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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.01.2021 20:16



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 18.01.2021 tarihli toplantısında, 1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4‘üncü  ve " SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6‘ıncı maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903119


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