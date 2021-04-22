***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLaplace Analytics Finansal Teknolojiler Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMobil Yatırım PlatformuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi70.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil İşleminden SonraEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000Beher Payın Alış Fiyatı977,775Toplam Tutar977.775,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,038İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,012Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu'muzun 21.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. ("FinFree") 'ye 977.775,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş., geleneksel finans endüstrisini değiştirerek, gençlerin yararına çalışan bir forma getirip, finansın zor lisanını basitleştirme ve yatırım yapmayı mümkün kılan hizmetler sunmaktadır. Şirketin en önemli vizyonu, yeni nesli finansal özgürlüklerine ulaştırma yolunda desteklemek ve yeni neslin özgürlüğü önündeki finansal engeli kaldırıp toplumun yaşam seviyesini üstel bir şekilde arttırmaktır. FinFree şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930323BIST