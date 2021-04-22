***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
22.04.2021 00:12
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil Yatırım Platformu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
70.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil İşleminden Sonra
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000
Beher Payın Alış Fiyatı
977,775
Toplam Tutar
977.775,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,038
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,012
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu'muzun 21.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. ("FinFree") 'ye 977.775,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş., geleneksel finans endüstrisini değiştirerek, gençlerin yararına çalışan bir forma getirip, finansın zor lisanını basitleştirme ve yatırım yapmayı mümkün kılan hizmetler sunmaktadır. Şirketin en önemli vizyonu, yeni nesli finansal özgürlüklerine ulaştırma yolunda desteklemek ve yeni neslin özgürlüğü önündeki finansal engeli kaldırıp toplumun yaşam seviyesini üstel bir şekilde arttırmaktır. FinFree şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930323
BIST