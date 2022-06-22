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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

22.06.2022 18:56
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi Teknolojileri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
123.530 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
18.530 TL
Beher Pay Fiyatı
53,97 TL
Toplam Tutar
1.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%15
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,01
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
0 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana ortağının %100 bağlı ortaklığı Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun yöneticisidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan defter değeridir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Şirketimizin 29 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15'ine sahip olduğumuz Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 18.530 adet payın 1.000.000 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038795


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LIDFA 13,34 12.796.969 % 9,98  
MAKIM 14,15 299.025.489 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.815.314 % 9,94  
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Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.740 6.859 -59,00  
Yarım 3.309 3.355 -29,00  
Çeyrek 1.658 1.677 -14,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,97 -0,45  
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B. Petrol 110 110 -1,71  
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