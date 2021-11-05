***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 9.808.156.429 4.941.848.910 2.903.219.963 1.911.740.455Satışların Maliyeti12 -9.415.276.314 -4.697.942.467 -2.794.809.529 -1.810.575.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)392.880.115 243.906.443 108.410.434 101.164.851BRÜT KAR (ZARAR)392.880.115 243.906.443 108.410.434 101.164.851Genel Yönetim Giderleri14 -180.457.319 -111.220.853 -56.516.706 -45.879.046Pazarlama Giderleri14 -26.570.029 -12.616.360 -11.577.658 -4.325.334Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 94.567.733 67.053.621 22.721.070 27.242.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -49.492.187 -45.061.531 -2.033.457 -15.764.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.928.313 142.061.320 61.003.683 62.438.654Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.761 724.500 2.752 716.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.096 -37.815 -849 -28.702FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)230.939.978 142.748.005 61.005.586 63.125.952Finansman Gelirleri15 48.872.148 12.725.717 14.206.659 5.290.480Finansman Giderleri15 -86.631.728 -18.715.953 -34.778.009 -8.781.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)193.180.398 136.757.769 40.434.236 59.635.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.733.161 -30.849.522 -8.832.962 -12.486.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -46.878.395 -30.020.007 -7.669.868 -12.707.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 145.234 -829.515 -1.163.094 221.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023DÖNEM KARI (ZARARI)146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-336.701 113 -317.234 85Ana Ortaklık Payları146.783.938 105.908.134 31.918.508 47.148.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,82450000 0,42030000 0,17930000 0,18710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-317.110.288 -245.020.940Dönem Karı (Zararı)146.447.237 105.908.247Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)146.447.237 105.908.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.602.228 36.395.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 9.266.186 6.769.744Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13 -643.118 13.322.894Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-643.118 13.322.894Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.029.770 -4.166.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.280.743 -1.611.276Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.250.973 -2.555.317Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 21.230.273 1.016.958Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.099.399 -9.239.714Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler55.329.672 10.256.672Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 -14.112.410 -16.400.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 46.843.192 30.888.818Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.665 -686.685Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.665 -686.685Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 5.650.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-470.124.451 -365.113.346Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.596.298 -1.206.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-416.927.485 -831.305.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)988.957 7.671.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-417.916.442 -838.976.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.149.008 -90.721.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-159.149.008 -90.721.200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.998.917 -2.890.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.046.562 559.477.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.998.256 -14.231.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.048.306 573.708.910Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.435.325 1.220.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.256.576 312.407İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.256.576 312.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-260.074.986 -222.809.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-657.994 -735.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)-56.377.308 -21.475.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.633.216 8.303.048İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-8.134.797 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.442 2.945.486Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri128.442 2.945.486Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.232.577 -7.368.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.957.951 -5.027.106Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.274.626 -2.341.049Alınan Temettüler15 14.772.749 3.486.003Alınan Faiz15 34.099.399 9.239.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI258.696.470 223.247.746Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri310.000.000 192.901.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri310.000.000 192.901.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.077.117 84.132.077Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları138.630.130 77.063.474İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-123.953.700 -120.500.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-37.753.547 127.568.603Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.629.252 -1.629.183Ödenen Temettüler-30.000.000 0Ödenen Faiz-55.329.672 -10.174.878Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)61.732.511 -41.981.270YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.780.602 -13.470.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.780.602 -13.470.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.664.342 102.794.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.883.740 89.324.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 550.561.157 632.206.613Finansal Yatırımlar209.769.409 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar209.769.409 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 209.769.409 226.452.838Ticari Alacaklar1.786.122.787 1.467.235.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 7.482.522 8.471.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.778.640.265 1.458.764.396Diğer Alacaklar8 332.117.797 173.258.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar332.117.797 173.258.757Peşin Ödenmiş Giderler4.099.766 1.927.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.099.766 1.927.986ARA TOPLAM2.882.670.916 2.501.082.069TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.882.670.916 2.501.082.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 8.992.915 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.134.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8.134.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar858.118 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar858.118 900.618Diğer Alacaklar8 829.389 539.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar829.389 539.421Maddi Duran Varlıklar7 23.159.620 22.598.051Binalar489.775 501.544Tesis, Makine ve Cihazlar3.441.782 3.755.160Taşıtlar1.370.477 1.667.603Mobilya ve Demirbaşlar12.105.039 10.959.571Özel Maliyetler5.752.547 5.714.173Kullanım Hakkı Varlıkları9 13.434.958 14.869.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 5.771.957 4.776.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.771.957 4.776.935Peşin Ödenmiş Giderler33.314 206.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.314 206.177Ertelenmiş Vergi Varlığı256.584 172.954TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.478.737 44.063.283TOPLAM VARLIKLAR2.935.149.653 2.545.145.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 826.252.723 451.200.575İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar826.252.723 451.200.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.511.367 4.428.918Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar811.741.356 446.771.657Ticari Borçlar1.614.355.094 1.692.640.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,18 92.565.053 53.566.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.521.790.041 1.639.073.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.941.794 5.377.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.441.615 16.940.528Kısa Vadeli Karşılıklar8.285.598 9.920.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.110.246 1.494.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.175.352 8.426.325Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 5.755.578 8.103.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.755.578 8.103.067ARA TOPLAM2.466.032.402 2.184.182.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.466.032.402 2.184.182.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.971.983 12.630.036İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.971.983 12.630.036Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.971.983 12.630.036Diğer Borçlar46 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46 44Uzun Vadeli Karşılıklar8.147.316 5.435.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.147.316 5.435.889Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 654.285 825.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.773.630 18.891.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.476.806.032 2.203.074.194ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar454.664.844 338.357.648Ödenmiş Sermaye11 252.000.000 120.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -1.557.079 -1.116.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.079 -1.116.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.079 -1.116.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 29.979.219 19.250.423Yasal Yedekler29.979.219 19.250.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 27.458.766 31.532.553Net Dönem Karı veya Zararı146.783.938 168.691.630Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 3.678.777 3.713.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR458.343.621 342.071.158TOPLAM KAYNAKLAR2.935.149.653 2.545.145.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.418 93.185.361 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler8.597.451 56.740.966 -65.338.417 -8.597.451Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.320 105.908.134 105.908.134 105.768.814 113 105.768.927Dönem Karı (Zararı)105.908.134 105.908.134 105.908.134 113 105.908.247Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-139.320 -139.320 -139.320Sermaye Arttırımı52.608.000 -52.608.000 -52.608.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 921.823 19.250.423 31.532.553 105.908.134 137.440.687 275.769.287 917 275.770.204Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 200.224.183 338.357.648 3.713.510 342.071.158Transferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630 -10.728.796 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-440.121 146.783.938 146.783.938 146.343.817 -336.705 146.007.112Dönem Karı (Zararı)146.783.938 146.783.938 146.783.938 -336.701 146.447.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-440.121 -440.121 -4 -440.125Sermaye Arttırımı132.000.000 -132.000.000 -132.000.000Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.621 -36.621 -36.621 301.972 265.351Dönem Sonu Bakiyeler11 252.000.000 -1.557.079 29.979.219 27.458.766 146.783.938 174.242.704 454.664.844 3.678.777 458.343.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-440.125 -139.320 -152.276 -473.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.156 -178.616 -190.345 -607.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.031 39.296 38.069 133.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri110.031 39.296 38.069 133.541Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-440.125 -139.320 -152.276 -473.461TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.007.112 105.768.927 31.448.998 46.675.562Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-336.705 113 -317.238 85Ana Ortaklık Payları146.343.817 105.768.814 31.766.236 46.675.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975342BIST