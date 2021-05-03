***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
03.05.2021 19:24
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi
Değişikliğin Nedeni
Döviz pozisyonunun sehven hatalı girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait 27.04.2021 tarihinde ilan edilen Konsolide Finansal Raporun "Not 20 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" bölümünün Kur riski – Döviz Pozisyon tablosunda 31 Mart 2021 kısmında aşağıdaki revizeler yapılmıştır. Düzeltme öncesi TL karşılığı ABD Doları
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 77.889.730 9.355.000
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - -
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı (77.889.730) (9.355.000)
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) 196.229.214 23.399.692
Düzeltme sonrası
TL karşılığı
ABD Doları
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
(77.889.730) (9.355.000)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
- -
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
77.889.730 9.355.000
20 Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
40.449.754 4.689.692
Düzeltme yapılmış haliye tekrar ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934263
BIST