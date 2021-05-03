***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve DüzeyiDeğişikliğin NedeniDöviz pozisyonunun sehven hatalı girilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait 27.04.2021 tarihinde ilan edilen Konsolide Finansal Raporun "Not 20 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" bölümünün Kur riski – Döviz Pozisyon tablosunda 31 Mart 2021 kısmında aşağıdaki revizeler yapılmıştır. Düzeltme öncesi TL karşılığı ABD Doları19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 77.889.730 9.355.00019a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - -19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı (77.889.730) (9.355.000)20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19) 196.229.214 23.399.692Düzeltme sonrasıTL karşılığıABD Doları19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)(77.889.730) (9.355.000)19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı- -19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı77.889.730 9.355.00020 Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)40.449.754 4.689.692Düzeltme yapılmış haliye tekrar ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934263BIST