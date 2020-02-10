***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraca ilişkin özet izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818086BIST