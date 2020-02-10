***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
10.02.2020 16:04
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin özet izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818086
BIST
16:21117.886
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -3.128,95
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:216,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:216,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:21304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.103.748
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,11
|8.670.162
|% 13,92
|
|BOSSA
|9,67
|45.576.268
|% 9,89
|
|DESA
|5,58
|42.673.637
|% 8,56
|
|ATLAS
|1,80
|23.012.056
|% 7,14
|
|LINK
|28,30
|3.229.738
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.917.290
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.321.618
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,00
|1.689.552.784
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,95
|492.665.579
|% -3,89
|
|KRDMD
|2,81
|461.895.769
|% -4,10
|
|ASELS
|23,94
|456.234.009
|% -2,13
|
|IHLGM
|1,21
|324.394.810
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,63
|333.121.743
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|461.895.769
|% -4,10
|
|ODAS
|2,08
|302.222.748
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7585
|7,7974
|% 0,38
|
|Frank
|6,1311
|6,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:36PINSU
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 434 adet işlem
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ARCLK, VAKBN