***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve 2039 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903120BIST