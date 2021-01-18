***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2021 20:17
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve 2039 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903120
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05441,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,18
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4748
|7,4780
|% 0,26
|
|Euro
|9,0312
|9,0398
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1318
|10,1826
|% 0,30
|
|Frank
|8,3641
|8,4145
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9880
|1,9980
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|11,82
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
-
17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
-
17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem