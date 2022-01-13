***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.01.2022Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2144 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL 'den 1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993648BIST